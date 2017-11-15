СБУ викрила мільярдну схему з ухилення від податків на ринку автогазу
Так, СБУ встановила, що ряд українських підприємств постачальників газу, трейдерів, компаній оптової та роздрібної торгівлі паливом організували протиправну схему для мінімізації податків і обов'язкових платежів.
Під час санкціонованих обшуків в офісах комерсантів співробітники СБУ вилучили документацію, носії інформації, друку і фіктивні договори реалізації скрапленого газу через конвертаційні центри, - повідомила прес-служба відомства на своїй Facebook-сторінці.
У ході спецоперації оперативники СБУ припинили діяльність двох конвертаційних центрів, які "використовувалися ділками для ухилення від сплати податків".
Нагадаємо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.
У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.
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