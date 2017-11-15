СБУ викрила мільярдну схему з ухилення від податків на ринку автогазу

СБУ виявила факти ухиляння від податків на 1,3 млрд грн

Служба безпеки України викрила учасників ринку зрідженого газу при ухиленні від сплати податків і обов'язкових платежів на 1,3 млрд грн.

Так, СБУ встановила, що ряд українських підприємств постачальників газу, трейдерів, компаній оптової та роздрібної торгівлі паливом організували протиправну схему для мінімізації податків і обов'язкових платежів.

Під час санкціонованих обшуків в офісах комерсантів співробітники СБУ вилучили документацію, носії інформації, друку і фіктивні договори реалізації скрапленого газу через конвертаційні центри, - повідомила прес-служба відомства на своїй Facebook-сторінці.

У ході спецоперації оперативники СБУ припинили діяльність двох конвертаційних центрів, які "використовувалися ділками для ухилення від сплати податків".

Нагадаємо, що на початку червня СБУ викрила більшість імпортерів паливно-мастильних матеріалів і скрапленого газу в масштабних фінансових махінаціях.

У кримінальному провадженні, в рамках якого СБУ заблокувала рахунки і ресурси ряду імпортерів зрідженого газу, бере участь 31 юридична особа, в тому числі п'ять імпортерів ЗВГ і два експедитора.