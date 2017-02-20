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СБУ викрила нарколабораторію з щомісячним обігом 750 тис. грн, - ФОТО

Також під час обшуку вилучили шість гранат "Ф-1" і "РГД-5"
У Києві співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією викрили нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.
СБУ викрила нарколабораторію з щомісячним обігом 750 тис. грн, - ФОТО Фото:ssu.gov.ua

Організатор наркобізнесу - 37-річний киянин, який розмістив обладнання для виготовлення психотропів у своїй квартирі в Дарницькому районі столиці. Щомісяця ділки збували дилерам до п'яти кілограмів амфетаміну, вартість яких на "чорному" ринку складає понад 750 тис. гривень, - йдеться на сайті прес-служби СБ України.

Під час обшуків у приміщеннях, гаражі та автомобілі організатора лабораторії правоохоронці вилучили триста грамів амфетаміну, шість гранат "Ф-1" і "РГД-5" з запалами, дві чотирьохсотграмові тротилові шашки, дві пачки патронів калібром 7,62 мм, друковані інструкції з виготовлення наркотичних і вибухових речовин, а також речовини та устаткування, необхідні для виробництва психотропів.

Фото:ssu.gov.ua

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід - утримання під вартою. Наразі ведеться слідство.

Нагадаємо, у Запоріжжі поліція викрила міжнародне наркоугрупування, яке займалося розповсюдженням наркотичних речовин найширшого асортименту. Вилучені наркотики оцінили у 20 млн грн.

 
 
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20 02 2017 17:05
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