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СБУ викрила нелегальні вантажні перевезення в Європу і Росію із Закарпаття

Вилучино понад сотню підроблених штампів
Співробітники Служби безпеки України викрили нелегальні вантажні перевезення в Європу та Росію із Закарпатської області.
СБУ викрила нелегальні вантажні перевезення в Європу і Росію із Закарпаття Фото: facebook СБУ

СБУ спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції, викрили декілька місцевих автоперевізників, менеджмент яких через комерційну структуру замовляв фальшиві штампи, печатки, багаторазові дозволи на міжнародні перевезення, митні бланки і документи держустанов України та інших країн, інформує СБУ у Facebook.


Фото: facebook СБУ

За підробленими документами автоперевізники здійснювали рейси в Європу і Росію. Так, під час обшуків в офісних приміщеннях автоперевізників та комерційної структури, співробітники СБУ вилучили понад сотню підроблених штампів, печаток Державної служби України з безпеки на транспорті, Міністерств транспорту Словацької Республіки та Російської Федерації.


Фото: facebook СБУ

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 і ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.

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23 01 2017 16:56
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