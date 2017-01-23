СБУ викрила нелегальні вантажні перевезення в Європу і Росію із Закарпаття
СБУ спільно з головним слідчим управлінням Нацполіції, викрили декілька місцевих автоперевізників, менеджмент яких через комерційну структуру замовляв фальшиві штампи, печатки, багаторазові дозволи на міжнародні перевезення, митні бланки і документи держустанов України та інших країн, інформує СБУ у Facebook.
Фото: facebook СБУ
За підробленими документами автоперевізники здійснювали рейси в Європу і Росію. Так, під час обшуків в офісних приміщеннях автоперевізників та комерційної структури, співробітники СБУ вилучили понад сотню підроблених штампів, печаток Державної служби України з безпеки на транспорті, Міністерств транспорту Словацької Республіки та Російської Федерації.
Фото: facebook СБУ
Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 358 і ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що в Миколаєві правоохоронці ліквідували канал контрабанди кокаїну з Південної Америки до Росії.
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