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СБУ викрила онлайн-казино, яке переказало до рф 3 млрд грн

Десятьом організаторам і учасникам злочинного угруповання, серед яких п'ятеро громадян України і п'ятеро громадян рф, повідомили про підозру.
СБУ викрила онлайн-казино, яке переказало до рф 3 млрд грн Фото: з відкритих джерел

Служба безпеки України викрила онлайн-казино, через яке до росії пішло близько трьох мільярдів гривень.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

До організації причетні громадяни України та росії.

Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламу, техніку й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка необхідна для роботи азартних ігор в онлайні.

Аналіз платіжних операцій показав, що за період роботи онлайн-казино з території України до рф через криптоперекази вивели майже три мільярди гривень.

Наразі співробітники Служби безпеки України повністю заблокували відповідні сайти та доступ до платіжних систем. Десятьом організаторам і учасникам угруповання, серед яких п'ятеро громадян України і п'ятеро громадян рф, повідомили про підозру.

 

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18 11 2022 12:24
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