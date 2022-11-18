CУСПІЛЬСТВО НОВИНИДесятьом організаторам і учасникам злочинного угруповання, серед яких п'ятеро громадян України і п'ятеро громадян рф, повідомили про підозру.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ викрила онлайн-казино, яке переказало до рф 3 млрд грн
Фото: з відкритих джерел
Служба безпеки України викрила онлайн-казино, через яке до росії пішло близько трьох мільярдів гривень.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
До організації причетні громадяни України та росії.
Українці в цій схемі відповідали за пошук офісів та обслуговуючого персоналу, а також за рекламу, техніку й авторизацію клієнтів віртуального казино. Крім того, вони моніторили платежі та налагоджували інфраструктуру, яка необхідна для роботи азартних ігор в онлайні.
Аналіз платіжних операцій показав, що за період роботи онлайн-казино з території України до рф через криптоперекази вивели майже три мільярди гривень.
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18 11 2022 12:24 МЕДІА
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