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СБУ викрила розкрадання 2,5 млн грн у морпорту "Южний"

Загальна сума завданих держпідприємству збитків становить понад п'ять мільйонів гривень
СБУ викрила багатомільйонну оборудку, через яку розкрадалися гроші державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний".
СБУ викрила розкрадання 2,5 млн грн у морпорту "Южний" Порт "Южний". Фото: www.ukragrocom.com

"Правоохоронці встановили, що провідний бухгалтер одного з секторів централізованої бухгалтерії та окремі посадовці підприємства вносили неправдиві дані в реєстр на перерахування соціальних виплат. Гроші насправді надходили на банківські карткові рахунки родичів та близьких людей зловмисників", - повідомляє прес-центр Служби безпеки України. 

Повідомляється, що протягом 2016 - 2017 років бухгалтерією порту на користь "підставних" осіб перераховано майже два з половиною мільйони гривень. За попередніми оцінками загальна сума завданих держпідприємству збитків становить понад п'ять мільйонів гривень.

Під час санкціонованих обшуків за місцем роботи та мешкання фігурантів справи оперативники спецслужби виявили та вилучили документи, що підтверджують проведення оборудки. 

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, провідному бухгалтеру порту оголошено про підозру в скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет України на підставі фактів, встановлених детективами Національного антикорупційного бюро, визнав змову в діях учасників торгів із закупівлі робіт та послуг на днопоглиблення в порту Південний.

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15 11 2017 17:18
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