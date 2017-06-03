СБУ викрила схему розкрадання майна на Південно-західній залізниці

У Києві правоохоронці викрили багатомільйонну схему розкрадання дизельного палива працівниками Південно-Західної залізниці.

Керівники середньої ланки разом із підлеглими систематично зливали і реалізували комерційним структурам паливно-мастильні матеріали, призначені для роботи локомотивів, повідомляє сайт Служби безпеки.

"Щодня зі складів ділки вивозили майже дві тонни дизельного палива. Щомісячні втрати залізниці, за висновками профільних експертів, склали 1 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

Сімох працівників залізниці затримали безпосередньо під час відбору палива з локомотивів. Під час обшуків було вилучено близько чотирьох тонн раніше злитого дизельного палива.

Зараз відбуваються обшуки в адміністративних будівлях Південно-Західної залізниці та за місцем проживання фігурантів угоди. Відкрито кримінальне провадження за ст. 191 Кримінального кодексу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою та Нацполіцією викрили посадовців одного з регіональних філій "Укрзалізниці" у привласненні майже 20 мільйонів гривень.