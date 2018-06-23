СБУ викрила схему використання ділянок структурами колишнього народного депутата
"Співробітники СБ України встановили, що фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - повідомляє СБУ.
За матеріалами правоохоронців у судовому порядку земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 гектара, повернули у власність Дніпровської міської ради.
У господарському суді Дніпропетровської області ухвалили рішення про розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату за земельні ділянки, розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 мільйонів гривень з іншої приватної структури.
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