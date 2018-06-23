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СБУ викрила схему використання ділянок структурами колишнього народного депутата

Низка комерційних структур отримала в оренду земельні ділянки, що перебували у комунальній власності, з порушенням відповідних норм та не використовувала їх за цільовим призначенням
Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили незаконну схему використання земельних ділянок у Дніпрі підконтрольними екс-народному депутату від "Партії Регіонів" структурами.
СБУ викрила схему використання ділянок структурами колишнього народного депутата Фото: ssu.gov.ua

"Співробітники СБ України встановили, що фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - повідомляє СБУ.

За матеріалами правоохоронців у судовому порядку земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 гектара, повернули у власність Дніпровської міської ради.

У господарському суді Дніпропетровської області ухвалили рішення про розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату за земельні ділянки, розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 мільйонів гривень з іншої приватної структури. 

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23 06 2018 12:34
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