СБУ викрила схему використання ділянок структурами колишнього народного депутата

Низка комерційних структур отримала в оренду земельні ділянки, що перебували у комунальній власності, з порушенням відповідних норм та не використовувала їх за цільовим призначенням

Співробітники Служби безпеки України спільно з прокуратурою викрили незаконну схему використання земельних ділянок у Дніпрі підконтрольними екс-народному депутату від "Партії Регіонів" структурами.

"Співробітники СБ України встановили, що фактичним власником та одним з кінцевих бенефіціарів приватних фірм є ідеолог та активний організатор створення так званих "Д/ЛНР", колишній народний депутат України від "Партії регіонів", - повідомляє СБУ.

За матеріалами правоохоронців у судовому порядку земельну ділянку рекреаційного призначення загальною площею 5,4 гектара, повернули у власність Дніпровської міської ради.

У господарському суді Дніпропетровської області ухвалили рішення про розірвання договорів оренди та стягнення заборгованості за орендну плату за земельні ділянки, розташовані у місті площею 6,39 га та 3,76 га загальною вартістю 11,5 мільйонів гривень з іншої приватної структури.