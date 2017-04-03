СБУ викрила схему виведення грошей в офшори у Києві

У організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби

Служба безпеки спільно з прокуратурою та поліцією викрила у Києві схему незаконного виведення капіталів в офшорні компанії в особливо великих розмірах.

За даними СБУ, зловмисники використовували підконтрольні фіктивні підприємства-експортери, укладали експортні договори з афілійованими компаніями-нерезидентами без відображення операцій у документах податкової звітності.

"За межі держави вивозилися товарно-матеріальні цінності, а валютна виручка на територію України не поверталася. Сума незаконних фінансових операцій проведених упродовж 2016-2017 років становить понад 800 мільйонів гривень", - повідомили в прес-центрі СБУ.

Під час 14 обшуків у приміщеннях, офісах та автомобілях, що належать фігурантам справи, правоохоронці вилучили ноутбуки з програмними засобами "клієнт-банк", флеш-накопичувачі, мобільні телефони з перепискою, що підтверджує протиправну діяльність учасників схеми, блокноти з робочими записами щодо оборудки та 50 фіктивних печаток суб’єктів господарської діяльності.

У організаторів схеми вилучено печатку одного з підрозділів Державної фіскальної служби та оригінали документів про відсутність заборгованості з податків, зборів та інших платежів у фіктивних СГД, посвідчених нею.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна, або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.