СБУ викрила в Луганській області інформаторську мережу терористів, - ВІДЕО
“Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, види озброєння підрозділів сил антитерористичної операції. Зібрані інформатором відомості використовувались бойовиками для обстрілів українських військових формувань на лінії розмежування”, - повідомляє прес-центр СБУ.
Співробітники спецслужби встановили особи решти учасників інформаторської мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.
Нагадаємо, що в Сумах ліквідували неконтрольований канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії.
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