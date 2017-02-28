СБУ викрила в Луганській області інформаторську мережу терористів, - ВІДЕО

Учасники мережі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності

Співробітники Служби безпеки України у місті Щастя на Луганщині припинили діяльність інформаторської мережі так званої терористичної організації "ЛНР".

“Правоохоронці затримали місцевого мешканця, який протягом 2015-2017 років за завданням кураторів збирав та передавав терористам дані про переміщення колон з військовою технікою, місця дислокації, види озброєння підрозділів сил антитерористичної операції. Зібрані інформатором відомості використовувались бойовиками для обстрілів українських військових формувань на лінії розмежування”, - повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили особи решти учасників інформаторської мережі, які будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.

Нагадаємо, що в Сумах ліквідували неконтрольований канал міжнародного телефонного зв'язку, яким віддалено керували з Росії.