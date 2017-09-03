СБУ викрила великий канал контрабанди зброї в Україну, - ФОТО ВІДЕО
Як з'ясувалося, троє чоловіків - жителі Києва та Харківської області - замовляли комплектувальні до стрілецької зброї в країнах Західної Європи і США, самі їх складали і продавали, повідомляється на сайті СБУ.
Запчастини до зброї надходили в Україну поштою, або їх доставляли кур'єри в обхід митниці. Покупців підшукували через спеціалізовані форуми в Інтернеті.
У ході обшуків, проведених на початку березня, у фігурантів справи було вилучено зброю і комплектувальні виробництва Німеччини, Австрії, Чехії, Швейцарії, Бельгії, Італії, США, Ізраїлю, Росії та інших країн. Вилучені зразки передані на експертизу.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 201 (контрабанда) та ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу. Слідчий дії тривають.
Нагадаємо, що в будинку жителя села Нечипирівка, Яготинського району (Київська область) поліцейські спільно з кінологами виявили арсенал незареєстрованої зброї та боєприпасів.
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