СБУ викрила вісім українських фірм, які користувались російськими шпигунськими програми
У минулому році правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, припинили діяльність комерційної структури, яка незаконно реалізовувала в Україні російське програмне забезпечення.
Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили декілька фірм, товариств та компаній, керівництво яких свідомо закупило нелегальне програмне забезпечення. Про це повідомляє прес-центр СБУ.
За результатом проведеної співробітниками СБ операції здійснено обшуки та вилучено комп’ютернутехніку загалом у восьми компаніях, які використовували та реалізовували шпигунське російське програмне забезпечення з прихованими функціями негласного доступу, у тому числі до інформації з обмеженим доступом.
Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку з встановленими на них вищезазначеними шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.
У СБУ триває робота з встановлення осіб, причетних до їх використання та розповсюдження, з’ясовуються завдані національним інтересам України збитки.
Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.
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