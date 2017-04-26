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СБУ викрила вісім українських фірм, які користувались російськими шпигунськими програми

Керівництво компаній свідомо закупило нелегальне програмне забезпечення
Співробітники СБУ викрили керівництво восьми компаній на продажі та використанні забороненого шпигунського програмного забезпечення Росії.
СБУ викрила вісім українських фірм, які користувались російськими шпигунськими програми СБУ. Фото: ukraineunderattack.org

У минулому році правоохоронці у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України, припинили діяльність комерційної структури, яка незаконно реалізовувала в Україні російське програмне забезпечення.

Під час досудового слідства оперативники спецслужби встановили декілька фірм, товариств та компаній, керівництво яких свідомо закупило нелегальне програмне забезпечення. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За результатом проведеної співробітниками СБ операції здійснено обшуки та вилучено комп’ютернутехніку загалом у восьми компаніях, які використовували та реалізовували шпигунське російське програмне забезпечення з прихованими функціями негласного доступу, у тому числі до інформації з обмеженим доступом.

Під час обшуків вилучено комп’ютерну техніку з встановленими на них вищезазначеними шпигунськими програмами виробництва РФ, які, згідно з висновком експертів, належать до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

У СБУ триває робота з встановлення осіб, причетних до їх використання та розповсюдження, з’ясовуються завдані національним інтересам України збитки.

Нагадаємо, 21 квітня у Дніпрі співробітники Служби безпеки України (СБУ) спільно з прокуратурою припинили діяльність конвертаційного центру з загальним оборотом в сімсот мільйонів гривень.

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26 04 2017 17:40
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