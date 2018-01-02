СБУ викрила злочинців, які фінансували ОРДЛО через конвертацію криптовалют

Для майнінга винайняли декілька приміщень у Києві, Київській обл. та Черкасах

В Україні знайшли ферми для майнінга криптовалют, які згодом перераховували кошти в ОРДЛО для фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР", закупівлі військової екіпіровки, спорядження, зброї та боєприпасів.

"Сьогодні до обіду закінчено низку обшуків у Києві, Київській області та в Черкасах, за результатами яких була припинена діяльність, пов'язана із використанням обладнання для добування криптовалют, частина коштів із яких через електронні гаманці "Ківі" та "Яндекс-гроші", які офіційно заборонені на території України, скеровувались для фінансування незаконних збройних формувань "ЛНР" та "ДНР" саме для закупівлі військового екіпірування, спорядження, зброї та боєприпасів", - повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос на брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".

Ферми для майнінга криптовалют були облаштовані у складських приміщеннях. За словами Матіоса, вилучена техніка буде оглянута і спрямована на експертизу. Приблизну варість вилученого обладнання оцінили у 4 млн дол.

"На одному із підприємств міста Києва, зокрема це ПАТ "Квазар", на декількох майданчиках декількох поверхів було виявлено і вилучено (і зараз закінчуєтсья документальне процесуальне оформлення) більше 400 "ферм" для майнінгу криптовалют, більше тисячі блоків живлення, понад 1000 відеокарт, близько 1500 жорстких дисків, 500 материнських плат, ноутбуки, системні блоки, документи, в тому числі, які підтверджують перерахування коштів на територію РФ", - заявив Матіос.

Матіос додав, що ферми були нелегально підключені до електроенергії.

"В ході обшуку за місцем фактичного розташування "ферм", в тому числі у Черкасах, встановлено несанкціоновану врізку в загальну мережу електроенергії, так звані електронні лічильники, за результатами якого зафіксована несплата за використану електроенергію, яка складає до 800 тис. грн за місяць", - заявив Матіос.

Розслідування проводилось протягом минулого року. Слідством встановлена особа, яка організувала це виробництво.

"Здобуті дані про коло осіб, які сприяли незаконному ввезенню товарів подвійного призначення. Зараз вживаються заходи для встановлення місця знаходження організатора цієї незаконної оборудки, а також його доставлення до органів досудового розслідування", - заявив Матіос.

Раніше, київська митниця затримала в аеропорту "Бориспіль" велику партію ASIC-майнерів, які використовуються для видобутку криптовалют.