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СБУ викрили торговельну мережу на фінансуванні "ДНР"/"ЛНР"

Власник мережі заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму
Служба безпеки України викрила на фінансуванні терористів ОРДО торговельну мережу з оптового продажу продовольчих товарів.
СБУ викрили торговельну мережу на фінансуванні "ДНР"/"ЛНР" СБУ. Фото: ua.112.ua

Оперативники спецслужби встановили, що ділки працювали за принципом "дзеркала" – з 2015 року мережа була зареєстрована і в Україні, і в фейковому "міністерстві доходів та зборів днр", - повідомляє прес-центр служби.

"Загалом структура встигла сплатити до "бюджету" терористів "податків" понад 30 мільйонів російських рублів та систематично постачала продукти харчування незаконним збройним формуванням на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

Оскільки власник мережі знаходиться на тимчасово окупованій території, йому заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу російської розвідки, яка діяла на сході і півдні України.

Варто додати, що російські спецслужби стежили за 7 українськими активістами, які працюють на південних територіях України. СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої.

 

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22 03 2017 15:07
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