СБУ викрили торговельну мережу на фінансуванні "ДНР"/"ЛНР"
Оперативники спецслужби встановили, що ділки працювали за принципом "дзеркала" – з 2015 року мережа була зареєстрована і в Україні, і в фейковому "міністерстві доходів та зборів днр", - повідомляє прес-центр служби.
"Загалом структура встигла сплатити до "бюджету" терористів "податків" понад 30 мільйонів російських рублів та систематично постачала продукти харчування незаконним збройним формуванням на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.
Оскільки власник мережі знаходиться на тимчасово окупованій території, йому заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму.
Нагадаємо, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу російської розвідки, яка діяла на сході і півдні України.
Варто додати, що російські спецслужби стежили за 7 українськими активістами, які працюють на південних територіях України. СБУ виявила у злочинців арсенал зброї і засобів ураження, зокрема саморобні вибухові пристрої.
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