СБУ викрили торговельну мережу на фінансуванні "ДНР"/"ЛНР"

Служба безпеки України викрила на фінансуванні терористів ОРДО торговельну мережу з оптового продажу продовольчих товарів.

Оперативники спецслужби встановили, що ділки працювали за принципом "дзеркала" – з 2015 року мережа була зареєстрована і в Україні, і в фейковому "міністерстві доходів та зборів днр", - повідомляє прес-центр служби.

"Загалом структура встигла сплатити до "бюджету" терористів "податків" понад 30 мільйонів російських рублів та систематично постачала продукти харчування незаконним збройним формуванням на безоплатній основі", - йдеться в повідомленні.

Оскільки власник мережі знаходиться на тимчасово окупованій території, йому заочно повідомлено підозру у фінансуванні тероризму.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила резидентурну мережу російської розвідки, яка діяла на сході і півдні України.