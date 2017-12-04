СБУ викрили у Києві російських імпортерів чаю і кави, які вивели з України мільйони гривень

Співробітники Служби безпеки викрили в Києві протиправну схему виведення понад 30 млн гривень готівки за кордон групою компаній - імпортерів чаю і кави.

Щоб оминути заборону на ввезення в Україну товарів з РФ (обмеження на постачання кави і чаю становлять не більш ніж 3 кг) і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну компанію. Тому товари, які були виготовлені в Росії, завозили в країну під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції, - повідомляє прес-служба СБУ у Facebook.

Отримані гроші зловмисники виводили в "тіньовий" обіг, а потім - на закордонні рахунки.

Правоохоронці провели обшуки в центральному офісі компанії у Святошинському районі столиці, на складських приміщеннях у Васильківському та Броварському районах, а також за місцем проживання директора компанії (громадянина РФ) і одного з учасників угоди, який знімав готівку з банківських рахунків.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Вилучено фінансово-господарську документацію, що підтверджує переведення в готівку коштів у банку, перереєстрацію російських фірм за кордоном і перерахування на них коштів у вигляді дивідендів, зразки хімічних добавок для ароматизації чайної і кавової продукції, комп'ютерну техніку", - йдеться в повідомленні.

Фото:facebook.com/SecurSerUkraine

Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, Україна заплатила двом російським підприємствам "Єврохім" та "Уралхім" 155 млн доларів за карбамід в 2014-2016 роках.