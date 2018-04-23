В Одеському міжнародному аеропорту вилучили 4 кілограми кокаїну

Вартість наркотику за цінами "чорного ринку" становить 400 тисяч доларів

Співробітники Служби безпеки України вилучили в Одеському міжнародному аеропорту чотири кілограми кокаїну в іноземного наркокур’єра.

Правоохоронці отримали інформацію від партнерів з країн ЄС про існування контрабандного наркоканалу.

Під час огляду багажу пасажира літака, який прибув в Україну з однієї з країн Близького Сходу, співробітники спецслужби вилучили два пакунки з порошком білого кольору, прихованих у особистих речах.

"Експрес-дослідження порошку дало позитивну реакцію на кокаїн, вартість наркотику за цінами "чорного ринку" становить 400 тисяч доларів", - повідомляє прес-служба СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України. Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру в скоєнні злочину.

Нагадаємо, співробітники Служби безпеки та прокуратури викрили у Дніпропетровській області нарколабораторію з виготовлення наркотичного засобу метадону.