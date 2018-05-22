СБУ вилучила у іноземця антикваріат у "Борисполі"

Служба безпеки України заблокувала в Києві діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізувалося на контрабанді культурних цінностей з України.

"Правоохоронці встановили, що учасник угруповання, громадянин однієї з Балтійських країн, відвідував нашу країну з метою придбати антикварні предмети. Культурні цінності іноземець скуповував у місцевих колекціонерів для подальшого переправлення за кордон", - повідомляється на сайті СБУ.

Оперативники спецслужби затримали зловмисника у пункті пропуску "Бориспіль-аеропорт" Київської митниці під час спроби незаконного вивезення антикваріату.

Під час огляду його речей співробітники СБУ виявили приховані від митного контролю унікальні ювелірні прикраси та елементи зброї. "За висновками експертів, вік деяких виявлених предметів становить понад півтори тисячі років", - повідомили у прес-центрі.

Крім того, у Миколаєві співробітники СБУ спільно з прикордонниками теж припинили контрабанду культурних цінностей в європейські країни.

"Правоохоронці встановили, що працівник одніїє з державних установ обласного центру намагався через сервіси міжнародної пошти незаконно переправити за кордон антикварні предмети. Своїх клієнтів ділок підшукував на спеціалізованих сайтах в Інтернеті", - повідомляють в СБУ.

Оперативники спецслужби задокументували спробу контрабандного відправлення медалей XIX і XX століть, які повинні були надійти іноземному замовнику.