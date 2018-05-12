СБУ вилучила в УПЦ МП брошури з пропагандою релігійної ворожнечі
"За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі", - повідомляє прес-служба Служби безпеки.
Зокрема, протягом двох діб правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".
Експертиза Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз визнала, що це видання "містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть".
Крім того іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.
Додамо, 3 грудня у священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області пройшли обшуки в рамках того ж самого кримінального провадження, в якому проводили слідчі дії у митрополита Павла.
Нагадаємо, що 30 листопада 2018 року співробітники Служби безпеки провели обшук у маєтку намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Сам священнослужитель заявив, що не був там з 2013 року і з тих пір живе в Лаврі, а маєток виставлено на продаж.
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