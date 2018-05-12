СБУ вилучила в УПЦ МП брошури з пропагандою релігійної ворожнечі

Правоохоронці зазначають, що протягом останніх днів провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях УПЦ МП та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії

Під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.

"За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі", - повідомляє прес-служба Служби безпеки.

Зокрема, протягом двох діб правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

Експертиза Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз визнала, що це видання "містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть".

Крім того іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.

Додамо, 3 грудня у священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області пройшли обшуки в рамках того ж самого кримінального провадження, в якому проводили слідчі дії у митрополита Павла.