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СБУ вилучила в УПЦ МП брошури з пропагандою релігійної ворожнечі

Правоохоронці зазначають, що протягом останніх днів провели низку обшуків у окремих адміністративних приміщеннях УПЦ МП та приватних будівлях, які належать представникам цієї конфесії
Під час обшуків у приміщеннях Української православної церкви Московського патріархату СБУ викрила мережу розповсюдження матеріалів, що розпалюють релігійну ворожнечу.
СБУ вилучила в УПЦ МП брошури з пропагандою релігійної ворожнечі Фото: ssu.gov.ua

"За результатами обшуків вилучено чимало друкованої продукції, зміст якої має ознаки розпалювання релігійної та міжконфесійної ворожнечі", - повідомляє прес-служба Служби безпеки.

Зокрема, протягом двох діб правоохоронці вилучили 75 примірників брошури "УКРАЇНСЬКА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА: Відносини із державою. Ставлення до АТО та церковного розколу. ПИТАННЯ І ВІДПОВІДІ".

Експертиза Українського науково-дослідного інституту технічної та судової експертиз визнала, що це видання "містить пропаганду релігійної нетерпимості…ображає почуття громадян… у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, розпалює релігійну міжконфесійну ворожнечу та ненависть".

Крім того іншим вилученим матеріалам кваліфіковані експерти також дадуть оцінку.

Додамо, 3 грудня у священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату в Житомирській області пройшли обшуки в рамках того ж самого кримінального провадження, в якому проводили слідчі дії у митрополита Павла.

Нагадаємо, що 30 листопада 2018 року співробітники Служби безпеки провели обшук у маєтку намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Сам священнослужитель заявив, що не був там з 2013 року і з тих пір живе в Лаврі, а маєток виставлено на продаж.

 
 
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05 12 2018 10:50
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