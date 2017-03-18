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В зоні АТО вилучили підроблений алкоголь на 30 млн гривень

Виробництво налагодив у себе вдома житель Слов'янська
Співробітники Служби безпеки, фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі контрафактного алкоголю на суму понад 30 млн гривень.
В зоні АТО вилучили підроблений алкоголь на 30 млн гривень Фото:ssu.gov.ua

Як з'ясувалося, налагодив підпільне виробництво у власному будинку житель Слов'янська. Причому, він реалізовував фальсифіковану продукцію через торговельні мережі регіону, - повідомляється на сайті СБУ.

Під час 5 обшуків в торгових точках і складських приміщеннях у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті й Маріуполі співробітники спецслужби виявили підробки алкогольних напоїв елітних і популярних брендів. У зловмисників також вилучили понад 500 тис. гривень.

Раніше у Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з працівниками СБУ вилучили майже 8,8 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.

Зазначимо, Верховна Рада ввела нові штрафи для військовозобов'язаних і резервістів за вживання алкогольних напоїв під час зборів.
 
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18 03 2017 16:38
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