В зоні АТО вилучили підроблений алкоголь на 30 млн гривень

Виробництво налагодив у себе вдома житель Слов'янська

Співробітники Служби безпеки, фіскальної служби і прокуратури вилучили у районі проведення антитерористичної операції на Донбасі контрафактного алкоголю на суму понад 30 млн гривень.

Як з'ясувалося, налагодив підпільне виробництво у власному будинку житель Слов'янська. Причому, він реалізовував фальсифіковану продукцію через торговельні мережі регіону, - повідомляється на сайті СБУ.

Під час 5 обшуків в торгових точках і складських приміщеннях у Слов'янську, Краматорську, Бахмуті й Маріуполі співробітники спецслужби виявили підробки алкогольних напоїв елітних і популярних брендів. У зловмисників також вилучили понад 500 тис. гривень.

Раніше у Дніпрі співробітники податкової міліції спільно з працівниками СБУ вилучили майже 8,8 тис. літрів фальсифікованих алкогольних напоїв.