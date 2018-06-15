СБУ вимагає у провайдерів заблокувати майже 200 сайтів, – ЗМІ

Як пише СБУ в листі провайдерам, ці ресурси блокуються на виконання нещодавнього указу Петра Порошенка про санкції

Служба безпеки України розіслала провайдерам листа, в якому вимагає заблокувати доступ до майже двохсот інтернет-ресурсів.

У документі, який опублікувало видання "СТРАНА.ua", є сайти "ДНР" та "ЛНР", офіційні веб-сторінки кримської окупаційної влади, російські інформаційні агентства, а також усі піддомени платіжного сервісу Webmoney.

У чорному списку також найбільший російський інформаційний сайт ria.ru (належить до державного медіа-холдингу "Росія Сьогодні"), сайт телеканалу "Культура", сайт інформаційної програми "Вести" на телеканалі "Россия".

Крім того, СБУ наказала заблокувати сайт так званого "Українського народного трибуналу", який триває в Донецьку над президентом України Петром Порошенком та іншими керівниками держави.

Як пише СБУ в листі провайдерам, ці ресурси блокуються на виконання нещодавнього указу Петра Порошенка про санкції.

Забороною сайтів у Службі безпеки, згідно з листом, займається контррозвідка – "Департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки".

Чимало сайтів зі списку в Україні вже недоступні.



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua



Фото: strana.ua

Нагадаємо, в березні Міністерство інформаційної політики підготувало новий перелік сайтів, які відомство пропонує заборонити в Україні.

Заблокована в Україні російська соціальна мережа "ВКонтакте" увійшла до п'ятірки найпопулярніших інтернет-ресурсів серед українців у квітні цього року.