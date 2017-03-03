СБУ виявила у Запоріжжі партію російської настоянки "Глід" вартістю понад 2 млн грн

У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України виявили майже 200 тис. пляшок спиртовмісної продукції "Лосьйон косметичний "Глід" російського виробництва.

Відомо, що товар знаходився на одному зі складів приватного підприємства, що займається оптово-роздрібною торгівлею товарів широкого вжитку.

"Під час проведення вибіркових замірів міцності рідини встановлено, що в упаковках під виглядом лосьйону міститься 70% спирт невідомого походження. За оптовими цінами вартість товару становить понад два мільйони гривень", - повідомляє прес-служба СБУ.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерела походження виявленої продукції.

Нагадаємо, що в Києві співробітники прокуратури вилучили три тонни косметичного лосьйону "Боярышник", який був виготовлений в Російській Федерації.