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СБУ виявила у Запоріжжі партію російської настоянки "Глід" вартістю понад 2 млн грн

Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерела походження виявленої продукції
У Запоріжжі співробітники Служби безпеки України виявили майже 200 тис. пляшок спиртовмісної продукції "Лосьйон косметичний "Глід" російського виробництва.
СБУ виявила у Запоріжжі партію російської настоянки "Глід" вартістю понад 2 млн грн Бояришник. Фото: 112.ua

Відомо, що товар знаходився на одному зі складів приватного підприємства, що займається оптово-роздрібною торгівлею товарів широкого вжитку. 

"Під час проведення вибіркових замірів міцності рідини встановлено, що в упаковках під виглядом лосьйону міститься 70% спирт невідомого походження. За оптовими цінами вартість товару становить понад два мільйони гривень", - повідомляє прес-служба СБУ. 

Відкрито кримінальне провадження за ст. 321 Кримінального кодексу України. Наразі тривають слідчо-оперативні дії для встановлення джерела походження виявленої продукції.

Нагадаємо, що в Києві співробітники прокуратури вилучили три тонни косметичного лосьйону "Боярышник", який був виготовлений в Російській Федерації.

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03 03 2017 19:36
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