СБУ виявили російський вогнемет у зоні АТО

"Джміль" залишили бойовики після сутички зі ЗСУ

На бойових позиціях українських підрозділів поблизу Зайцевого Донецької області оперативники СБУ знайшли реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який залишили бойовики "ДНР" під час відступу після бойової сутички із силами АТО.

Такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та, за оцінками фахівців, ввезений з РФ, - повідомляють на сайті спецслужби.

Це вже другий випадок за останній час. Наприкінці лютого в районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет "Джміль", який бойовики "ДНР" залишили після бойової сутички із силами АТО.

Раніше, схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.