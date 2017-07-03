CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа бойових позиціях українських підрозділів поблизу Зайцевого Донецької області оперативники СБУ знайшли реактивний піхотний вогнемет "Джміль", який залишили бойовики "ДНР" під час відступу після бойової сутички із силами АТО.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ виявили російський вогнемет у зоні АТО
"Джміль" залишили бойовики після сутички зі ЗСУ
Фото:ssu.gov.ua
Такий вогнемет не перебуває на озброєнні Збройних Сил України та, за оцінками фахівців, ввезений з РФ, - повідомляють на сайті спецслужби.
Це вже другий випадок за останній час. Наприкінці лютого в районі Авдіївки правоохоронці вилучили вогнемет "Джміль", який бойовики "ДНР" залишили після бойової сутички із силами АТО.
Раніше, схованку з некерованими авіаційними ракетами виявила Служба безпеки України у районі Сватового на Луганщині.
Нагадаємо, Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".
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07 03 2017 16:34 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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