СБУ визволила з буцигарень Криму десятки українських активістів, - Наливайченко (відео)
"З першого дня я віддав два накази. Перший безпосередньо в Крим – почати протидію російським спецслужбам і не працювати за подвійними стандартами. І другий – негайно визволяти з буцигарень півострову українських активістів", - розповів про події початку 2014 року в інтерв’ю Дмитру Гордону екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.
"Це були нові люди, багато хто – з Майдану. Саме такі дії врятували життя Блаженішому Любомиру Гузару, який тоді перебував на півострові. Тоді з з-за ґрат вдалося визволити десятки активістів. У тому числі – і “Автомайдану”, серед яких був і син Анатолія Гриценка Олексій", - розповів лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.
Екс-голова СБУ зауважив: збереження людських життів для нього завжди на першому місці. Тому він не задумуючись обміняв автомайданівців на полковника ГРУ Росії, якого затримали в Херсоні.
Також Наливайченко зазначив, що де-факто Крим почали "здавати" ще в 2010 році, коли Янукович повернув туди спецслужби Росії та продовжив термін перебування на півострові Чорноморського флоту.
Нагадаємо, що за словами Наливайченка, рішення про військовий стан в Криму не дало б можливості запобігти російській окупації, оскільки кримські силовики масово перейшли на бік ворога.
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