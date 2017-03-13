СБУ визволила з буцигарень Криму десятки українських активістів, - Наливайченко (відео)

Зрадники повтікали, тож довелося практично з нуля набирати новий штат. Саме з цих людей і сформували оперативні групи з офіцерів СБУ, які витягали з буцигарень Криму українських патріотів

Окупація Криму почалася 20 лютого. Але в Службі безпеки, навіть в Київському управлінні працювати було ні з ким, згадує Валентин Наливайченко.

"З першого дня я віддав два накази. Перший безпосередньо в Крим – почати протидію російським спецслужбам і не працювати за подвійними стандартами. І другий – негайно визволяти з буцигарень півострову українських активістів", - розповів про події початку 2014 року в інтерв’ю Дмитру Гордону екс-голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Це були нові люди, багато хто – з Майдану. Саме такі дії врятували життя Блаженішому Любомиру Гузару, який тоді перебував на півострові. Тоді з з-за ґрат вдалося визволити десятки активістів. У тому числі – і “Автомайдану”, серед яких був і син Анатолія Гриценка Олексій", - розповів лідер Руху "Справедливість" Валентин Наливайченко.

Екс-голова СБУ зауважив: збереження людських життів для нього завжди на першому місці. Тому він не задумуючись обміняв автомайданівців на полковника ГРУ Росії, якого затримали в Херсоні.

Також Наливайченко зазначив, що де-факто Крим почали "здавати" ще в 2010 році, коли Янукович повернув туди спецслужби Росії та продовжив термін перебування на півострові Чорноморського флоту.

Нагадаємо, що за словами Наливайченка, рішення про військовий стан в Криму не дало б можливості запобігти російській окупації, оскільки кримські силовики масово перейшли на бік ворога.