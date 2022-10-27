СБУ вже вручила представникам московського патріархату 33 підозри за допомогу рф

Упродовж війни Служба безпеки України вже вручила представникам УПЦ Московського патріархату 33 підозри у допомозі росії. Серед них є й агенти зі збору інформації, і коригувальники вогню.

Про це заявив виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк.

Він зазначив, що хоча загрози від ворожого впливу на УПЦ МП є, СБУ може на це впливати і вчасно такі правопорушення документувати.

Малюк додав, що середовище УПЦ МП є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тому СБУ цей напрямок намагається відпрацьовувати якісно.

Зокрема, очільник СБУ згадав про затримання у Вінницькій області священнослужителя, який був колишнім одногрупником патріарха кирила та постійно комунікував із фсб. Щодо нього українські правоохоронці знайшли відповідні підтверджувальні матеріали, зокрема листування в месенджерах.

Раніше повідомлялось, що СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з рф.