НОВИНИУпродовж війни Служба безпеки України вже вручила представникам УПЦ Московського патріархату 33 підозри у допомозі росії. Серед них є й агенти зі збору інформації, і коригувальники вогню.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ вже вручила представникам московського патріархату 33 підозри за допомогу рф
Фото: Зураб Джавахадзе
Про це заявив виконувач обов'язків голови СБУ Василь Малюк.
Він зазначив, що хоча загрози від ворожого впливу на УПЦ МП є, СБУ може на це впливати і вчасно такі правопорушення документувати.
Малюк додав, що середовище УПЦ МП є ідеальним полем для функціонування ворожої резидентури, тому СБУ цей напрямок намагається відпрацьовувати якісно.
Зокрема, очільник СБУ згадав про затримання у Вінницькій області священнослужителя, який був колишнім одногрупником патріарха кирила та постійно комунікував із фсб. Щодо нього українські правоохоронці знайшли відповідні підтверджувальні матеріали, зокрема листування в месенджерах.
Раніше повідомлялось, що СБУ опублікувала докази співпраці Богуслаєва з рф.
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