СБУ заблокувала контрабанду до України неякісних ліків для онкохворих
Так, в спецслужбі задокументували, що ділки налагодили поставки з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим в Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар надходив міжнародними поштовими відправленнями, поширювався за сприянням лікарів регіональних онкологічних диспансерів, повідомляє прес-служба відомства.
Також фальсифіковані ліки для потреб онкохворих завозилися з Туреччини та Індії. Перевезення препаратів здійснювалося з грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту.
У фігурантів справи у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили сотні упаковок незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, що Служба безпеки України і Національна поліція затримали в аеропорту "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") громадянина Бразилії, у валізі якого знайшли 4,1 кг кокаїну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Відеоролик ЗСУ для вербування визнано одним із найкращих у світі
- ВІДЕО В Італії через негоду згоріли сотні автомобілів Maserati
- ФОТО У Керчі тисячі людей прийшли попрощатися з жертвами масового вбивства
- Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну"На світогляд війна може вплинути, а от на ставлення до роботи навряд. Війна може, дійсно, додати впевненості у собі. Але, якщо ти говориш, що армія дає дисципліну, значить, до цього був недисциплінований. Вважаю, що війна не може на тебе вплинути. Якщо в тебе був цей вогник у ставленні до роботи, то він і залишиться"
- Тотальний контроль: У Китаї в потягах попереджають про зниження соціального рейтингу за погану поведінку