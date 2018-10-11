Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

СБУ заблокувала контрабанду до України неякісних ліків для онкохворих

ДІлки налагодили поставки з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим
СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контрабанду і нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих.
СБУ заблокувала контрабанду до України неякісних ліків для онкохворих Фото: СБУ

Так, в спецслужбі задокументували, що ділки налагодили поставки з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим в Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар надходив міжнародними поштовими відправленнями, поширювався за сприянням лікарів регіональних онкологічних диспансерів,  повідомляє прес-служба відомства.

Також фальсифіковані ліки для потреб онкохворих завозилися з Туреччини та Індії. Перевезення препаратів здійснювалося з грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту.

У фігурантів справи у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили сотні упаковок незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що Служба безпеки України і Національна поліція затримали в аеропорту "Київ" імені Сікорського ("Жуляни") громадянина Бразилії, у валізі якого знайшли 4,1 кг кокаїну.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 11 2018 14:02
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

Засновник Veterano Wood: Насправді, бізнес цікаво починати з нуля. Тоді розумієш його ціну

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.