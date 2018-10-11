СБУ заблокувала контрабанду до України неякісних ліків для онкохворих

ДІлки налагодили поставки з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим

СБУ припинила діяльність угруповання, яке організувало контрабанду і нелегальний збут в Україні лікарських засобів сумнівної якості для онкохворих.

Так, в спецслужбі задокументували, що ділки налагодили поставки з країни-агресора великих партій незареєстрованих в Україні медичних препаратів для реалізації онкохворим в Києві, Дніпрі, Харкові, Хмельницькому та Вінниці. Товар надходив міжнародними поштовими відправленнями, поширювався за сприянням лікарів регіональних онкологічних диспансерів, повідомляє прес-служба відомства.

Також фальсифіковані ліки для потреб онкохворих завозилися з Туреччини та Індії. Перевезення препаратів здійснювалося з грубим порушенням умов зберігання, що призводило до втрати медикаментозного ефекту.

У фігурантів справи у Вінницькій, Дніпропетровській, Київській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили сотні упаковок незареєстрованих в Україні контрабандних лікарських засобів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 305 і ч. 2 ст. 321-1 Кримінального кодексу України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Карається позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з конфіскацією майна.