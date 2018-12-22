СБУ заблокувала понад 300 інтернет-ресурсів, які Росія використовувала проти України
Вжиті заходи превентивного впливу у відношенні 220 адміністраторів інтернет-спільнот, які розповсюджували у мережі матеріали деструктивного змісту на аудиторію більше 10 млн користувачів Інтернету, повідомляє прес-служба СБУ.
СБУ повідомляє, що не допустила вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації).
Повідомляється, що СБУ розслідує 83 кримінальні провадження щодо власників та адміністраторів спільнот антиукраїнського спрямування, які свідомо поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади, масових заворушень та іншим протиправним діям. В поточному році в рамках таких справ 23 особам повідомлено про підозру, винесено 15 обвинувальних вироків суду.
Нагадаємо, за інформацією СБУ, від початку 2018 року за дорученням спецслужб Російської Федерації зловмисники скоїли 35 кібератак на українські автоматизовані системи і бази даних критичної інфраструктури.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО У Раді побилися депутати з коаліції і "Опоблоку", - ВІДЕО
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"