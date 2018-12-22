СБУ заблокувала понад 300 інтернет-ресурсів, які Росія використовувала проти України Ті ж ресурси міжнародні злочинні угруповання використовували для поширення деструктивного інформаційного контенту

В 2018 році департамент контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ заблокував доступ до більш ніж 300 інтернет-ресурсів, що Росія використовувала для ведення гібридної війни проти України, а міжнародні злочинні угрупування - для поширення деструктивного інформаційного контенту.

Фото: EPA/UPG

Вжиті заходи превентивного впливу у відношенні 220 адміністраторів інтернет-спільнот, які розповсюджували у мережі матеріали деструктивного змісту на аудиторію більше 10 млн користувачів Інтернету, повідомляє прес-служба СБУ. СБУ повідомляє, що не допустила вчинення злочинів, відповідальність за які передбачена ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади), ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) та ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації). Повідомляється, що СБУ розслідує 83 кримінальні провадження щодо власників та адміністраторів спільнот антиукраїнського спрямування, які свідомо поширювали заклики до повалення конституційного ладу і державної влади, масових заворушень та іншим протиправним діям. В поточному році в рамках таких справ 23 особам повідомлено про підозру, винесено 15 обвинувальних вироків суду. Нагадаємо, за інформацією СБУ, від початку 2018 року за дорученням спецслужб Російської Федерації зловмисники скоїли 35 кібератак на українські автоматизовані системи і бази даних критичної інфраструктури.

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