СБУ заблокувала в Одесі незаконний продаж зброї з АТО

В Одесі СБУ блокувала збут вогнепальної зброї та боєприпасів, які надходили з району проведення АТО.

Мешканець Одеси скуповував зброю незаконно вивезену з району проведення АТО, займався її реставрацією та переробляв травматичну і сигнальну на бойову з метою продажу, повідомляє СБУ у Facebook.

"Клієнтів" він підшукував в інтернеті на тематичних форумах. Серед "замовників" були, зокрема, представники кримінальних кіл регіону. Оперативники спецслужби задокументували декілька фактів незаконної реалізації зброї.

Зловмисника затримали згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи ділка співробітники СБ України вилучили 7 пістолетів та револьверів, 3 гранати Ф-1, тротилову та димову шашки, 7 вибух-пакетів, сигнальну міну, 7 одиниць холодної зброї та близько 1000 набоїв різного калібру.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправних дій.

Нагадаємо, що поліція та СБУ під час обшуку вилучили у мешканця міста Біляївка Одеської області дев'ять гранатометів, дві тротилові шашки і 200 набоїв.