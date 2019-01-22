СБУ заблокувала великий міжнародний канал постачання психотропів

6 тис. таблеток МДМА були заховані в пакетах з кавою

Співробітники Служби безпеки України викрили і заблокували міжнародний канал контрабанди в Україну психотропних речовин.

Оперативники Харківського Управління СБУ встановили, що житель Сєвєродонецька особисто ввозив контрабандою з однієї з країн Європи психотропні речовини МДМА, які збував в Україні, зокрема в Харківській області, наркодилерам великими партіями. Під час спецоперації правоохоронними органами задокументовано факт збуту зловмисником таблеток психотропу МДМА на 9 тис. євро, повідомляє прес-служба відомства.

Співробітники СБ України затримали наркоділка в пункті пропуску "Ягодин" Волинської області. Зловмисник намагався ввезти в нашу країну в рейсовому автобусі чергову велику партію психотропних препаратів. У нього вилучили 6 тис. таблеток МДМА, які були заховані в пакетах з кавою.



Фото: СБУ

Всього під час спецоперації правоохоронці вилучили з незаконного обігу 8,5 тисячі таблеток МДМА вагою понад 2,6 кілограма, вартість яких за цінами "чорного ринку" сягає 3 млн гривень.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Фото: СБУ

Раніше, працівники українських правоохоронних органів викрили організовану групу наркоділків, причетних до контрабандної поставки із Західної Європи і реалізації на території України великих партій наркотичних засобів і психотропних речовин.