СБУ заборонила німецькому політику Віммеру в'їзд до України на п'ять років

Таке рішення було прийнято в зв'язку з візитом Віммера до Криму в порушення встановленого порядку

Служба безпеки України (СБУ) заборонила в'їзд до України на 5 років екс-депутату Бундестагу, екс-заступнику голови Парламентської асамблеї ОБСЄ, колишньому парламентському статс-секретарю міністерства оборони ФРН Віллі Віммеру.

"Прийнято рішення про заборону в'їзду Віллі Віммеру на територію України терміном на 5 років", - розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує "Інтерфакс-Україна".

За словами Гітлянської, таке рішення було прийнято в зв'язку з візитом Віммера до Криму в порушення встановленого порядку.

За даними ЗМІ, Віммер, який є членом партії "Християнсько-демократичний союз", відвідав Крим наприкінці березня поточного року в складі делегації німецьких бізнесменів і політиків, де, зокрема, зустрічався з самопроголошеною адміністрацією окупованого Криму.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.