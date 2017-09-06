СБУ заборонила німецькому політику Віммеру в'їзд до України на п'ять років
"Прийнято рішення про заборону в'їзду Віллі Віммеру на територію України терміном на 5 років", - розповіла речниця СБУ Олена Гітлянська, інформує "Інтерфакс-Україна".
За словами Гітлянської, таке рішення було прийнято в зв'язку з візитом Віммера до Криму в порушення встановленого порядку.
За даними ЗМІ, Віммер, який є членом партії "Християнсько-демократичний союз", відвідав Крим наприкінці березня поточного року в складі делегації німецьких бізнесменів і політиків, де, зокрема, зустрічався з самопроголошеною адміністрацією окупованого Криму.
Нагадаємо, що Служба безпеки України заборонила в'їзд на українську територію близько 140 російським діячам культури, в тому числі 50 з них - в період з 3 грудня 2015 року по 29 жовтня 2016 року.
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