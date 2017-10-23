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СБУ заборонила соратнику Саакашвілі в'їзд в Україну на три роки

На думку СБУ, Накопія несе певну небзпеку громадському порядку
Служба безпеки заборонила депутату парламенту Грузії Кобі Накопії в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
СБУ заборонила соратнику Саакашвілі в Коба Накопія. Фото: UA:ПЕРШИЙ

Як випливає з відповіді відомства, Служба безпеки 12 жовтня 2017 року прийняла рішення про заборону в'їзду на три роки громадянину Накопії, керуючись "інтересами забезпечення безпеки України та охорони громадського порядку",  йдеться у відповіді СБУ на запит "Української правди".


Фото: pravda.com.ua

У той же час в СБУ не уточнили, які конкретно дії Накопії несуть загрозу безпеці України.

Нагадаємо, що в аеропорту "Бориспіль" затримали та не впустили в Україну депутата парламенту Грузії Кобу НакопіяЗа словами депутата, в'їзд йому заборонив якийсь "уповноважений орган". Зараз він намагається оскаржити це рішення у начальника ОКПП Бориспіль.

Речник ДПС Олег Слободян тоді заявив, що Держприкордонслужба не пустила в Україну депутата парламенту Грузії Кобу Накопія, виконуючи доручення правоохоронного органу, проте не уточнюється якого саме.

Як відомо, Коба Накопія - бізнесмен, депутат парламенту Грузії, який є одним з прихильників екс-президента Міхеіла Саакашвілі. У Грузії опоненти навіть називають його "золотою кредиткою" колишнього глави держави.

У 2015 році брав участь в конкурсі на главу державного підприємства "Укртранснафта".

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23 10 2017 18:15
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