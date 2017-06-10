СБУ заборонила в’їзд до України російському реперу, який вважає українців неіснуючою нацією

На 24 грудня у клубі Atlas запланований виступ російського виконавця

Служба безпеки України заборонила російському реперу В'ячеславу Машнову, відомому під псевдонімами Гнойный та Слава КПСС, в’їзд до України.

Про це повідомили ТСН у спецслужбі.

"За інформацією, наданою прес-центру СБ України на запит від 4 жовтня компетентними підрозділами, повідомляємо, що Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду вказаній Вами у запиті особі", - йдеться у відповіді СБУ на звернення журналістів видання.

На 24 грудня у клубі Atlas в Києві запланований виступ російського виконавця.

Російський репер Гнойный внесений до бази даних сайту Миротворець. За даними центру, виконавець відвідував анексований Крим, а також заявляв, що "вважає українців неіснуючою нацією".

Зокрема, в одному з реп-батлів Гнойный заявив: "Твої нібито друзі не існують, немов українці як нація".

Нагадаємо, що 5 жовтня Верховна Рада України прийняла закон Про гастрольні заходи в Україні, який передбачає, що виконавці з РФ зможуть гастролювати в Україні тільки після узгодження зі Службою безпеки України.