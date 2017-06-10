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СБУ заборонила в’їзд до України російському реперу, який вважає українців неіснуючою нацією

На 24 грудня у клубі Atlas запланований виступ російського виконавця
Служба безпеки України заборонила російському реперу В'ячеславу Машнову, відомому під псевдонімами Гнойный та Слава КПСС, в’їзд до України.
СБУ заборонила в’їзд до України російському реперу, який вважає українців неіснуючою нацією Фото: скріншот

Про це повідомили ТСН у спецслужбі.

"За інформацією, наданою прес-центру СБ України на запит від 4 жовтня компетентними підрозділами, повідомляємо, що Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в'їзду вказаній Вами у запиті особі", - йдеться у відповіді СБУ на звернення журналістів видання.

На 24 грудня у клубі Atlas в Києві запланований виступ російського виконавця.

Російський репер Гнойный внесений до бази даних сайту Миротворець. За даними центру, виконавець відвідував анексований Крим, а також заявляв, що "вважає українців неіснуючою нацією".

Зокрема, в одному з реп-батлів Гнойный заявив: "Твої нібито друзі не існують, немов українці як нація".

Нагадаємо, що 5 жовтня Верховна Рада України прийняла закон Про гастрольні заходи в Україні, який передбачає, що виконавці з РФ зможуть гастролювати в Україні тільки після узгодження зі Службою безпеки України.

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06 10 2017 20:41
ТЕГИ: Росія, СБУ
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