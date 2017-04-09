СБУ заборонила в'їзд в Україну російському режисерові Меньшову, який передав 1 млн бойовикам "ДНР"

Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну російському режисерові Володимиру Меньшову.

Рішення було прийнято в березні поточного року, про що стало відомо 4 вересня в офіційній відповіді СБУ виданню Апостроф.

Меньшов раніше сам підтвердив, що передав гроші бойовикам окупованого Донбасу.

Крім того, мова йшла про відкриття кримінального провадження в Україні щодо Меньшова. Однак станом на 31 серпня українські слідчі не реєстрували відповідного провадження у справі Меньшова.

"У березні 2016 року Службою безпеки України було прийнято рішення про заборону на в'їзд в Україну вказаному Вами громадянину РФ строком на п'ять років", - сказано у відповіді СБУ.

Нагадаємо, що терорист-письменник Захар Прілепін, який називає себе "замкомбатом "ДНР", повідомив, що російський актор і режисер Володимир Меньшов став спонсором терористичної організації "ДНР". За його словами, він передав проросійським угрупованням на сході України 1 млн руб. і ноутбук.

Нагадаємо, російській комедіантці, відомій за участю в шоу Comedy Woman, Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.

Нагадаємо, 26 липня Служба безпеки України примусово повернула до Росії журналістку Марію Князєву, яка під псевдонімом "Саушкіна" працювала на телеканали "Россия-1" та "Россия-24".