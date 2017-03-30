СБУ закрила православний реабілітаційний центр на Чернігівщині, де катували наркозалежних
Людей, які проходили "реабілітацію" в Косачівці, утримували в бараках і підвалах, до них застосовували тортури, вони не мали можливості самостійно покинути місце перебування і були під постійним наглядом.
Пацієнтів змушували працювати на деревообробному виробництві, сільськогосподарських і будівельних роботах на користь власників "реабілітаційного центру", повідомляє СБУ.
"У результаті спецоперації співробітники СБУ звільнили понад 200 незаконно утримуваних "реабілітантів", які вже підтвердили факти катування і завдання їм тяжких тілесних ушкоджень. Також затримано 22 наглядача, в тому числі трьох осіб, які виконували організаторські функції", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 127 (катування) та ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що Харківський священик Української православної церкви Московського патріархату Олександр Каневський виявився любителем сексуальних розваг з "жрицями кохання" і шанувальником різних збочень.
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