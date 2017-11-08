СБУ заочно оголосила про підозру бойовику-"контррозвіднику"
Про це йдеться в повідомленні прес-групи УСБ України в Житомирській області.
33-річний уродженець Радомишльського району після Революції гідності звільнився з органів внутрішніх справ і взимку 2015 добровільно приєднався до бойовиків. Оскільки людина має вищу юридичну освіту, навички оперативної та слідчої роботи, то ватажки терористів вирішили застосувати його знання і вміння в "силовому блоці" - в одному з відділів фейкового "міністерства державної безпеки" ДНР".
В безпосередні обов'язки зловмисника входило: контррозвідувальне забезпечення псевдодержавних структур терористів, насамперед перевірка на предмет "благонадійності" і "вірності ідеям" їх працівників або кандидатів на роботу, а також залучення агентури серед осіб, які періодично відвідують контрольовані українською владою території, затримання і проведення слідчих дій з підозрюваними у "державній зраді ДНР".
Досудове розслідування триває. Після його закінчення обвинувальний акт разом з матеріалами кримінального провадження буде направлено до суду для розгляду по суті.
Раніше повідомлялося, що в Маріуполі працівники Служби безпеки України затримали колишнього міліціонера, який продавав бойовикам так званої "ДНР" базу даних ДАІ.
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