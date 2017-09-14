СБУ спростувало інформацію, щодо прослуховування Саакашвілі
СБУ вважає безпідставними звинувачення Саакашвілі щодо нібито спроби його прослуховування співробітниками спецслужби.
"Служба безпеки України працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали", - йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер на Facebook-сторінці відомства.
Раніше Саакашвілі заявив, що влада намагається стежити за ним і записувати його особисте життя на камери.
Як відомо, 10 вересня прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".
Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон і поїхав до Львова. У Львові Саакашвілі зустрівся з мером Андрієм Садовим.
Згодом, Саакашвілі звинуватив українську поліцію у крадіжці паспорта, який був в автобусі.
Державна прикордонна служба має намір звернутися до прокуратури у зв'язку з незаконним перетином кордону Міхеілом Саакашвілі та групою осіб, які рухались разом із ним через польсько-український кордон. Окрім того, сайт центру "Миротворець" вніс Міхеіла Саакашвілі до своєї бази через незаконний перетин державного кордону.
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