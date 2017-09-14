СБУ спростувало інформацію, щодо прослуховування Саакашвілі

Служба безпеки України заперечує, що прослуховує екс-голову Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

СБУ вважає безпідставними звинувачення Саакашвілі щодо нібито спроби його прослуховування співробітниками спецслужби.

"Служба безпеки України працює виключно у правовому полі українського законодавства та не здійснює подібних процесуальних дій без рішення суду за громадянами, який би статус вони на сьогодні не мали", - йдеться у заяві, оприлюдненій у четвер на Facebook-сторінці відомства.

Раніше Саакашвілі заявив, що влада намагається стежити за ним і записувати його особисте життя на камери.