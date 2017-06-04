СБУ запобігла теракту в Хмельницькому, який планувався ФСБ
Правоохоронці встановили, що для виконання диверсійного завдання завербована особа повинна була отримати в Одесі вибухівку, відправлену представниками спецслужб РФ, які перебувають в невизнаній Придністровській Молдовській Республіці, повідомляється на сайті СБУ.
Оперативники СБУ затримали кур'єра на одеському автовокзалі після отримання пакету і вилучили з нього вибуховий пристрій в еквіваленті 600 грамів тротилу.
У рамках відкритого раніше кримінального провадження співробітники спецслужби задокументували, що представник ФСБ в січні поточного року завербував жительку Хмельницького через сторінку в одній з російських соцмереж. З ідейних міркувань вона погодилася співпрацювати з російською спецслужбою.
За інформацією контррозвідки СБУ, цей куратор зараз перебуває в "відрядженні" в тимчасово окупованому Луганську, де займає "високу посаду» в так званому "МГБ ЛНР".
Нагадаємо, з початку року столична поліція вилучила у пасажирів метрополітену 81 детонатор, 54 тротилові шашки, 645 набоїв, 7 гранат, пістолет, порох, димові шашки та холодну зброю.
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