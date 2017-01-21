СБУ запобігла вбивству нардепа, - Грицак
"Сьогодні вранці доповів президенту, що Служба безпеки України запобігла і на етапі виконання припинено замах на життя державного діяча України, народного депутата. За нашими даними, операція з фізичної ліквідації народного депутата планувалася, готувалася і контролювалася з території РФ", - повідомив глава СБУ Василь Грицак в ході брифінгу, який транслював телеканал "112 Україна".
В СБУ допускають, що до організації замаху причетні спецслужби РФ.
"Організатор замаху, уродженець РФ, який тривалий час жив на території Харківської обл., з початку бойових дій на Донбасі у 2014 році виїхав на територію "ЛНР". Він вступив до НВФ і обіймав там одне з середніх керівних ланок, займався здійсненням диверсій на нашій території...Його ім'я починається на букву "Т", 1965 року народження...за нашими даними, зараз він знаходиться в місті Бєлгород Російської Федерації. Для виконання злочину "Т" підібрав двох раніше судимих громадян України", - додав голова СБУ.
За словами Грицака, за підозрою у замаху затримані дві людини. Про всі свої дії затримані інформували куратора в Росії.
Нагадаємо, сьогодні вночі у Дніпровському районі Києва застрелили адвоката. Правоохоронці встановили особу загиблого: це - 46-річний місцевий житель, який повертався з роботи додому.
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