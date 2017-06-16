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СБУ затримала адміністратора-сепаратиста групи у Вконтакте, який учив, як застосовувати VPN

В 2016 році на чоловіка "вийшли" представники російських спецслужб,
Співробітники Служби безпеки України затримали жителя Павлограда Дніпропетровської області, який адміністрував антиукраїнські групи у ВКонтакте і поширював інструкції по обходу блокування доступу до російських сайтів через використання VPN.
СБУ затримала адміністратора-сепаратиста групи у Вконтакте, який учив, як застосовувати VPN Фото: з вільних джерел

В СБУ встановили, що в 2016 році на чоловіка "вийшли" представники російських спецслужб, які запропонували йому адмініструвати і наповнювати антиукраїнське співтовариство в Інтернеті.

"За вказівкою кураторів адміністратор розміщував статті, фотографії та відеоматеріали із закликами до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. У матеріалах, зокрема, стверджувалося, що Україна є частиною Росії, а українська армія - недієздатною", - сказано в повідомленні спецслужби.

За інформацією СБУ, серед останніх вказівок, отриманих жителем Павлограда від російських кураторів, було активне поширення актуальної інформації про блокування окремих російських інтернет-ресурсів та інструкцій щодо обходу заборони через використання VPN-сервісів.

Під час обшуків за місцем проживання сепаратистського адміністратора оперативники СБУ виявили мобільні пристрої з доказами співпраці з російськими спецслужбами.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 109 Кримінального кодексу України (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Нагадаємо, що раніше на Вінниччині до трьох років позбавлення волі за поширення закликів до зміни територіальної цілісності України засудили місцевого сепаратиста.

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16 06 2017 22:39
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