СБУ затримала бізнесмена, який допомагав бойовикам так званої "ЛНР"
За даними СБУ, у 2015-2016 роках він "надавав у розпорядження незаконних збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на полігонах Луганської області".
Оперативники з Тернопільської області "затримали колаборанта в одному з районів столиці".
Кримінальне провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України".
"Під час обшуків за місцем проживання та ведення господарської діяльності луганчанина правоохоронці вилучили документацію, готівку і банківські картки, що використовувалися його спільниками для перерахунку коштів бойовикам", – інформує СБУ.
Кримінальне провадження стосовного одного з них, відкрите за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, наразі розглядає Тернопільський міськрайсуд.
Фото: ssu.gov.ua
Бізнесмену оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Фото: ssu.gov.ua
Нагадаємо, що Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмисника, якого СБУ затримала наприкінці вересня минулого року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави.
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