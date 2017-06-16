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СБУ затримала бізнесмена, який допомагав бойовикам так званої "ЛНР"

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу
Співробітники Служби безпеки України затримали у Києві бізнесмена, який сприяв діяльності так званої "ЛНР".
СБУ затримала бізнесмена, який допомагав бойовикам так званої "ЛНР" Фото: ssu.gov.ua

За даними СБУ, у 2015-2016 роках він "надавав у розпорядження незаконних збройних формувань власну спеціалізовану техніку для спорудження бойовиками фортифікаційних споруд, окопування танків та військових транспортних засобів на полігонах Луганської області".

Оперативники з Тернопільської області "затримали колаборанта в одному з районів столиці".

Кримінальне провадження відкритого за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України".

"Під час обшуків за місцем проживання та ведення господарської діяльності луганчанина правоохоронці вилучили документацію, готівку і банківські картки, що використовувалися його спільниками для перерахунку коштів бойовикам", – інформує СБУ.

Кримінальне провадження стосовного одного з них, відкрите за ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України, наразі розглядає Тернопільський міськрайсуд.


Фото: ssu.gov.ua

Бізнесмену оголошено про підозру, вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.


Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, що Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмисника, якого СБУ затримала наприкінці вересня минулого року за розповсюдження матеріалів із закликами до зміни меж території держави.

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16 06 2017 16:18
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