СБУ затримала бойовика "ДНР" на прізвисько "Сьомий", - ВІДЕО

Терорист намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань

Служба безпеки України затримала в зоні проведення АТО бойовика одного з бандформувань так званої "ДНР", неодноразово нагородженого ватажками терористів.

Житель Покровська Донецької області на прізвисько "Сьомий" брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, однак був затриманий співробітниками спецслужби, повідомляє сайт СБУ.



Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандформувань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" на Донеччині затримали бойовика з позивним "Крутий".

Раніше працівники Служби безпеки України затримала в Харківській області бойовика так званої "ДНР", який мав завдання здійснити низку терактів і диверсій.