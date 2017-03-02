СБУ затримала бойовика "ДНР" на прізвисько "Сьомий", - ВІДЕО
Житель Покровська Донецької області на прізвисько "Сьомий" брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, однак був затриманий співробітниками спецслужби, повідомляє сайт СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандформувань.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" на Донеччині затримали бойовика з позивним "Крутий".
Раніше працівники Служби безпеки України затримала в Харківській області бойовика так званої "ДНР", який мав завдання здійснити низку терактів і диверсій.
Відзначимо, що співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці. Відповідну інформацію повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.
Згодом затриманого в Авдіївці прибічник проросійських бойовиків, який корегував вогонь їхньої артилерії, відправили в Київ для обрання запобіжного заходу.
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