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СБУ затримала бойовика "ДНР" на прізвисько "Сьомий", - ВІДЕО

Терорист намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань
Служба безпеки України затримала в зоні проведення АТО бойовика одного з бандформувань так званої "ДНР", неодноразово нагородженого ватажками терористів.
СБУ затримала бойовика "ДНР" на прізвисько "Сьомий", - ВІДЕО Бойовик. Фото: ssu.gov.ua

Житель Покровська Донецької області на прізвисько "Сьомий" брав активну участь у бойових діях проти українських підрозділів. Він намагався потрапити на мирні території для вирішення особистих питань, однак був затриманий співробітниками спецслужби, повідомляє сайт СБУ.


Фото: ssu.gov.ua

Під час обшуку правоохоронці вилучили в нього носії з фото- і відеоматеріалами про його участь у боях на боці терористів, а також нагороди від ватажків бандформувань.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру. Невідкладні оперативно-слідчі дії тривають. 

Нагадаємо, що на контрольному пункті в'їзду-виїзду "Майорск" на Донеччині затримали бойовика з позивним "Крутий".

Раніше працівники Служби безпеки України затримала в Харківській області бойовика так званої "ДНР", який мав завдання здійснити низку терактів і диверсій.

Відзначимо, що співробітники контррозвідники Служби безпеки України затримали агента і коректувальника бойовиків в Авдіївці. Відповідну інформацію повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко.

Згодом затриманого в Авдіївці прибічник проросійських бойовиків, який корегував вогонь їхньої артилерії, відправили в Київ для обрання запобіжного заходу.

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03 02 2017 16:58
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