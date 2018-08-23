СБУ затримала чоловіка, який організував канал контрабанди зброї до України

Затриманий тривалий час проживав у Польщі та організував поставку зброї з європейських країн до України

Співробітники Служби безпеки України спільно з правоохоронцями Польщі затримали уродженця Миколаєва за підозрою в організації каналу контрабанди зброї з Євросоюзу до України.

За інформацією відомства, затриманий тривалий час проживав у Польщі та організував поставку зброї з європейських країн до України.

"Придбану на території Європейського Союзу вогнепальну зброю чоловік ввозив до нашої країни у розібраному вигляді, приховуючи частини механізму в салоні власного автомобіля. Реалізовував засоби ураження ділок через Інтернет. Ціна кожної одиниці нелегальної зброї становила в середньому півтори тисячі американських доларів", - повідомляє прес-служба СБУ.

Зазначається, що СБУ задокументувала декілька фактів збуту підозрюваним пістолетів Glock-17 4-ї модифікації, СZ 75 TS та кулемета "CZUKvz.59".

Нагадаємо, у ФСБ Росії заявляють, що виявили зброю та боєприпаси у громадянки України, яка намагалась перетнути адмінмежу з анексованим Кримом. Жінка прямувала у напрямку півострова.