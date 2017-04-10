СБУ затримала чотирьох осіб, які запускали дрон біля військової частини

Наразі вони дають пояснення, чому запускали квадрокоптер поряд з військовою частиною

Співробітники Служби безпеки України затримали чотирьох осіб, які запустили квадрокоптер поблизу військової частини у Херсоні.

Подія сталася близько 21:00 3 жовтня.

"Незважаючи на численні попередження у ЗМІ щодо впровадження у військових частинах ЗСУ посилених охоронних заходів, 4 мешканці Херсону здійснили запуск квадрокоптера та направили його на територію частини, яка виконує важливі завдання із захисту наших південних рубежів", - повідомляє сайт відомства.

Відзначається, що спроби запустити квадрокоптер були відразу ж припинені.

Фото: ssu.gov.ua

Безпілотника вилучили на території військового об’єкту, хлопців затримали.

Наразі вони дають пояснення, чому запускали квадрокоптер поряд з військовою частиною.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.

Також, зазначимо, що 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.

За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.





