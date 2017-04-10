СБУ затримала чотирьох осіб, які запускали дрон біля військової частини
Подія сталася близько 21:00 3 жовтня.
"Незважаючи на численні попередження у ЗМІ щодо впровадження у військових частинах ЗСУ посилених охоронних заходів, 4 мешканці Херсону здійснили запуск квадрокоптера та направили його на територію частини, яка виконує важливі завдання із захисту наших південних рубежів", - повідомляє сайт відомства.
Відзначається, що спроби запустити квадрокоптер були відразу ж припинені.
Фото: ssu.gov.ua
Безпілотника вилучили на території військового об’єкту, хлопців затримали.
Наразі вони дають пояснення, чому запускали квадрокоптер поряд з військовою частиною.
Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області.
Також, зазначимо, що 23 березня 2017 року в місті Балаклія Харківської області на території найбільшого в Україні військового складу Міністерства оборони виникла пожежа з подальшою детонацією танкових і артилерійських снарядів 125 і 152 мм.
За даними військової прокуратури, причиною пожежі стала диверсія.
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