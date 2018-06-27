СБУ затримала двох агітаторів "за приєднання до Росії"

Співробітники Служби безпеки затримали двох агітаторів "за приєднання до Росії", які готували провокації на День Конституції.

Затриманими виявились мешканці Дніпропетровщини, які займалися агітацією у російських соцмережах.

"Протягом останнього місяця основні "зусилля" зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України", - повідомляє прес-служба СБУ.



Фото: прес-служба СБУ

Також затримані агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави.

Під час обшуку правоохоронці виявили "звинувачення" підрозділів ООС у провокаціях обстрілів в ОРДЛО та неправдиві "довідки" прибічників терористів із значно завищеними втратами ЗСУ.



Фото: прес-служба СБУ

Оперативники вилучили у зловмисників комп’ютерне обладнання.



Фото: прес-служба СБУ

Також у "агітаторів" знайшли інструкції, начебто спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж та Інтернет-сайтів. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Раніше Голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.