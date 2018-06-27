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СБУ затримала двох агітаторів "за приєднання до Росії"

Оперативники вилучили у зловмисників комп’ютерне обладнання
Співробітники Служби безпеки затримали двох агітаторів "за приєднання до Росії", які готували провокації на День Конституції.
СБУ затримала двох агітаторів "за приєднання до Росії" Фото: unian.ua

Затриманими виявились мешканці Дніпропетровщини, які займалися агітацією у російських соцмережах.

"Протягом останнього місяця основні "зусилля" зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України", - повідомляє прес-служба СБУ.


Фото: прес-служба СБУ

Також затримані агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави.

Під час обшуку правоохоронці виявили "звинувачення" підрозділів ООС у провокаціях обстрілів в ОРДЛО та неправдиві "довідки" прибічників терористів із значно завищеними втратами ЗСУ.


Фото: прес-служба СБУ

Оперативники вилучили у зловмисників  комп’ютерне обладнання.


Фото: прес-служба СБУ

Також у "агітаторів" знайшли інструкції, начебто спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж та Інтернет-сайтів.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.

Раніше Голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.

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27 06 2018 12:19
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