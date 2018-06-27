СБУ затримала двох агітаторів "за приєднання до Росії"
Затриманими виявились мешканці Дніпропетровщини, які займалися агітацією у російських соцмережах.
"Протягом останнього місяця основні "зусилля" зловмисників були спрямовані на провокацію масових заворушень та порушень громадського порядку під час урочистих заходів до Дня Конституції України", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото: прес-служба СБУ
Також затримані агітували за входження центральних і східних областей України до складу Росії та насильницької зміни конституційного ладу нашої держави.
Під час обшуку правоохоронці виявили "звинувачення" підрозділів ООС у провокаціях обстрілів в ОРДЛО та неправдиві "довідки" прибічників терористів із значно завищеними втратами ЗСУ.
Фото: прес-служба СБУ
Оперативники вилучили у зловмисників комп’ютерне обладнання.
Фото: прес-служба СБУ
Також у "агітаторів" знайшли інструкції, начебто спеціально розроблені та надані для розповсюдження представниками спецслужб РФ, для обходу блокування заборонених в Україні соціальних мереж та Інтернет-сайтів.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) ККУ.
Раніше Голова Служби безпеки України Василь Грицак припустив, що за нападом на ромів у Львові може стояти Росія.
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