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СБУ затримала двох інформаторів бойовиків "ДНР"

Зловмисники інформували терористів про переміщення і місця дислокації військової техніки ЗСУ
Співробітники Служби безпеки в районі АТО припинили діяльність інформаторської мережі бойовиків "ДНР".
СБУ затримала двох інформаторів бойовиків "ДНР" Фото: з вільних джерел

Про це йдеться в повідомленні прес-центру СБУ.

"Правоохоронці встановили, що двоє вимушених переселенців з тимчасово окупованих терористами територій "працювали" на знайомого бойовика терористичної організації "ДНР". Чоловік та жінка передавали бойовикам інформацію для підготовки диверсій проти сил антитерористичної операції на території Бахмутського та Слов’янського районів Донеччини", - йдеться в повідомленні.

Зловмисники, зокрема інформували терористів про переміщення і місця дислокації військової техніки та особового складу ЗСУ.

Затриманим оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації) КК України.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки в Житомирській області оголосили підозру в державній зраді місцевому журналісту-блогеру, який за вказівкою російських кураторів готував і поширював антиукраїнські матеріали.

Раніше, у Донецькій області затримали трьох інформаторів бойовиків, які передавали інформацію про дислокацію, пересування та чисельність українських військових.

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04 08 2017 06:15
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