Головному антикорупційному прокурору Холодницькому два судді принесли хабар у $300 тис
Правоохоронці встановили, що голова одного з райсудів Дніпра вирішила "допомогти" підлеглому судді уникнути кримінальної відповідальності за раніше викритим фактом отримання хабара, який розслідує Національне антикорупційне бюро України.
"Співробітники спецслужби задокументували, що голова райсуду вийшов з "пропозицією вирішити питання" на керівника САП. Назар Холодницький відразу звернувся з відповідною заявою до Генпрокуратури", - повідомила прес-служба СБУ.
Фото: ssu.gov.ua
Співробітники СБУ затримали обох суддів у Києві в кабінеті керівника САП під час передачі першої частини хабара у розмірі 50 тисяч доларів.
"Показово, що одна із суддів, перебуваючи під слідством, вчинила нове кримінальне правопорушення. Адже до неї був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з носінням електронного засобу контролю та забороною відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає", - зазначили в прес-службі.
Фото: ssu.gov.ua
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу України.
Обох суддів затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання щодо оголошення їм про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, брата детектива НАБУ, що розслідує справу про "Роттердам+", затримали за підозрою в отриманні великого хабара.
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