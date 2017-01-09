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СБУ затримала екс-директорку Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам

Жінка провела інвентаризацію понад 14 мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві
Служба безпеки затримала "екс-директорку" Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам.
СБУ затримала екс-директорку Луганського патронного заводу, яка постачала набої бойовикам Фото: ssu.gov.ua

"Співробітники Головного слідчого управління СБУ спільно з контррозвідкою Служби затримали  сепаратистського "екс-директора" ПрАТ "Луганський патронний завод", - інформує прес-служба СБУ.

За інформацією правоохоронців, у червні 2014 року жінку призначили на посаду директорки заводу наказом так званого "прем’єр-міністра" ОРЛО.

СБУ встановила, що жінка провела інвентаризацію понад 14 мільйонів набоїв до вогнепальної зброї, які зберігались на підприємстві. Вона також організувала на потужностях заводу виготовлення ще майже двох мільйонів набоїв різного калібру.

"Боєприпаси "директорка" передала "для потреб армії "Новоросії" представникам терористичних організацій, які використали їх під час бойових дій проти сил антитерористичної операції", - наголошують у СБУ.

Як зазначено у повідомленні, після чергової зміни "керівництва" бойовиків ОРЛО, жінку звільнили, після чого вона переховувалась на непідконтрольній території Донбасу, а також у Росії.

Співробітники спецслужби затримали жінку в Кременчуці на Полтавщині, куди вона прибула з "діловим візитом".

"Затриманій оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації - ред.) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове слідство", - зазначила прес-служба.

Нагадаємо, що співробітники Служби безпеки затримали в Донецькій області інформатора бойовиків "ДНР".

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01 09 2017 19:37
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