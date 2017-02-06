СБУ затримала фігуранта справи з привласнення 250 млн грн "Укргазбанку"

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одного з підозрюваних у привласненні 250 мільйонів гривень "Укргазбанку" в одному з київських РАЦСів під час подачі документів для реєстрації шлюбу.

"Правоохоронці встановили, що група зловмисників у 2015 році підробила лист від імені одного з керівників банку. За сфальсифікованими документами ділки заволоділи частиною житлового комплексу в центральній частині Києва. Завдяки оперативному реагуванню СБУ, на незаконно відчужене майно було накладено арешт. Нерухомість повернеться у власність "Укргазбанку" після відповідного судового рішення", - повідомляє сайт СБУ.

Затриманий був активним учасником протиправної оборудки. Протягом тривалого часу він ухилявся від проведення слідчих дій в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом нанесення збитків держбанку, і переховувався від слідства. Півроку тому його оголосили у розшук.



Фото: ssu.gov.ua

Зараз йому оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, що в грудні співробітники Генеральної прокуратури, Служби безпеки та Нацполіції провели обшуки в рамках розслідування справи про присвоєння 140 млн гривень кредитних коштів посадовими особами "Укргазбанку".