СБУ затримала інформатора "ЛНР", який шпигував за українськими військовими

Про особисті дані шпигуна не повідомляється

Співробітники Служби безпеки України затримали в Слов'янську (Донецька область) інформатора терористичної організації "ЛНР".

Чоловіка звинувачують у співпраці з бойовиками: він збирав дані про розташування військової техніки та підрозділу сил АТО. Потім передавав їх представникам незаконних збройних формувань, - повідомляє прес-служба СБУ.

Вдома у затриманого правоохоронці провели обшук. За його результатами СБУ вилучила докази передачі шпигунських даних.

Нагадаємо, в окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".