CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСпівробітники Служби безпеки України затримали в Слов'янську (Донецька область) інформатора терористичної організації "ЛНР".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
СБУ затримала інформатора "ЛНР", який шпигував за українськими військовими
Про особисті дані шпигуна не повідомляється
Фото: ssu.gov.ua
Чоловіка звинувачують у співпраці з бойовиками: він збирав дані про розташування військової техніки та підрозділу сил АТО. Потім передавав їх представникам незаконних збройних формувань, - повідомляє прес-служба СБУ.
Вдома у затриманого правоохоронці провели обшук. За його результатами СБУ вилучила докази передачі шпигунських даних.
Нагадаємо, в окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".
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