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СБУ затримала інформатора "ЛНР", який шпигував за українськими військовими

Про особисті дані шпигуна не повідомляється
Співробітники Служби безпеки України затримали в Слов'янську (Донецька область) інформатора терористичної організації "ЛНР".
СБУ затримала інформатора "ЛНР", який шпигував за українськими військовими Фото: ssu.gov.ua

Чоловіка звинувачують у співпраці з бойовиками: він збирав дані про розташування військової техніки та підрозділу сил АТО. Потім передавав їх представникам незаконних збройних формувань, - повідомляє прес-служба СБУ.

Вдома у затриманого правоохоронці провели обшук. За його результатами СБУ вилучила докази передачі шпигунських даних.

Нагадаємо, в окупованій Кадієвці (колишній Стаханов) під час церемонії нагородження майстер спорту з поліатлону Віктор Степаненко накинув на плечі український прапор і розірвав грамоту "ЛНР".

 

 

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14 09 2017 17:56
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