СБУ затримала італійця, оголошеного у міжнародний розшук за несплату 180 млн євро податків
"Італієць підозрюється, зокрема, в організації фінансових шахрайських схем і ухиленні від сплати податків. За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже 180 млн євро в період 2007-2014 років. Спочатку його оголосили в державний розшук в Італії, а в вересні 2014 року в міжнародний на каналах Інтерполу", - повідомляє сайт спецслужби.
Після отримання звернення від Інтерполу співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України і затримали його.
СБУ передала італійця Національної поліції, яка затримала його. Надалі затриманого чекає процедура екстрадиції.
Нагадаємо, що Україна екстрадувала в Білорусь злочинця, якого розшукував Інтерпол за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон
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