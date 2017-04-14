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СБУ затримала італійця, оголошеного у міжнародний розшук за несплату 180 млн євро податків

Організатор фінансових шахрайських схем був у базі Інтерполу з 2014 року
Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.
СБУ затримала італійця, оголошеного у міжнародний розшук за несплату 180 млн євро податків Фото: dumskaya.net

"Італієць підозрюється, зокрема, в організації фінансових шахрайських схем і ухиленні від сплати податків. За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже 180 млн євро в період 2007-2014 років. Спочатку його оголосили в державний розшук в Італії, а в вересні 2014 року в міжнародний на каналах Інтерполу", - повідомляє сайт спецслужби.

Після отримання звернення від Інтерполу співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України і затримали його.

СБУ передала італійця Національної поліції, яка затримала його. Надалі затриманого чекає процедура екстрадиції.

Нагадаємо, що Україна екстрадувала в Білорусь злочинця, якого розшукував Інтерпол за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон

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14 04 2017 21:15
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