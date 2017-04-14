СБУ затримала італійця, оголошеного у міжнародний розшук за несплату 180 млн євро податків

Організатор фінансових шахрайських схем був у базі Інтерполу з 2014 року

Служба безпеки України (СБУ) затримала в Одесі громадянина Італії, оголошеного в міжнародний розшук.

"Італієць підозрюється, зокрема, в організації фінансових шахрайських схем і ухиленні від сплати податків. За даними італійських правоохоронців, комерсант не перерахував до бюджету майже 180 млн євро в період 2007-2014 років. Спочатку його оголосили в державний розшук в Італії, а в вересні 2014 року в міжнародний на каналах Інтерполу", - повідомляє сайт спецслужби.

Після отримання звернення від Інтерполу співробітники контррозвідки СБУ встановили місце перебування іноземця на території України і затримали його.

СБУ передала італійця Національної поліції, яка затримала його. Надалі затриманого чекає процедура екстрадиції.

Нагадаємо, що Україна екстрадувала в Білорусь злочинця, якого розшукував Інтерпол за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон