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СБУ затримала на хабарах двох співробітників держбанку

Зловмисників затримали на робочих місцях після одержання всієї суми хабара
Співробітники Служби безпеки України викрили на систематичних хабарах керівника відділу проблемних активів та його підлеглого Одеської філії одного з державних банків.
СБУ затримала на хабарах двох співробітників держбанку Фото: Укрінформ

Працівники установи вимагали гроші від боржників банку за можливість проведення операцій з майном, яке знаходиться у банківській заставі.

"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками від місцевого жителя двох тисяч доларів США. За вказану суму працівники банку обіцяли сприяти в реалізації елітного автомобіля, який перебував у заставі", - повідомляє прес-служба СБУ.


Фото: СБУ

Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисників на робочих місцях після одержання всієї суми хабара.

Наразі обом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а також тривають слідчі для притягнення до відповідальності інших банківських працівників, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо, що протягом тижня в Україні 17 осіб затримано за хабарництво.

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23 01 2019 12:40
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