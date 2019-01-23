СБУ затримала на хабарах двох співробітників держбанку
Працівники установи вимагали гроші від боржників банку за можливість проведення операцій з майном, яке знаходиться у банківській заставі.
"Співробітники СБУ задокументували факт вимагання зловмисниками від місцевого жителя двох тисяч доларів США. За вказану суму працівники банку обіцяли сприяти в реалізації елітного автомобіля, який перебував у заставі", - повідомляє прес-служба СБУ.
Фото: СБУ
Повідомляється, що правоохоронці затримали зловмисників на робочих місцях після одержання всієї суми хабара.
Наразі обом фігурантам справи повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, а також тривають слідчі для притягнення до відповідальності інших банківських працівників, причетних до протиправної діяльності.
Нагадаємо, що протягом тижня в Україні 17 осіб затримано за хабарництво.
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