СБУ затримала на хабарі керівника управління Одеської ОДА

Чиновник систематично вимагав гроші від місцевих спортсменів за отримання спортивних розрядів

Співробітники Служби безпеки України спільно з обласною прокуратурою викрили на хабарі керівника одного з управлінь Одеської облдержадміністрації.

Про це повідомляють у прес-центрі СБУ.

Правоохоронці встановили, що чиновник систематично вимагав гроші від місцевих спортсменів за отримання спортивних розрядів. "Вартість послуги" становила від сотень до кількох тисяч доларів США.

Правоохоронці затримали здирника під час отримання частини хабара у розмірі двох тисяч доларів США.



Фото: ssu.gov.ua

Раніше співробітники спецслужби фіксували й інші факти вимагання й отримання грошей. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, тривають слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, співробітники прокуратури й оперативники Національної поліції викрили на хабарі 60 тисяч гривень голову однієї з сільрад Горохівського району Волинської області.

За підсумками спецоперації в Дніпропетровській області правоохоронці затримали прокурора під час отримання $25 тисяч хабара.